Выступят ли Логинов и Старых на чемпионате Европы? Отвечает Касперович

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович отметил, что итоговый состав национальной команды на чемпионат Европы будет определен по результатам январских этапов Кубка мира и Кубка IBU. Турнир пройдет в Италии с 24 по 28 января.

- Итоговый состав команды на чемпионат Европы в итальянском Риднау будет определен по результатам январских этапов Кубка IBU и Кубка мира, - приводит официальный сайт СБР слова Касперовича. - Критерии отбора по наибольшему количеству очков на соревнованиях в Ижевске выполнили Юрий Шопин, Дмитрий Малышко и Петр Пащенко.

У женщин в Чайковском квалификацию на чемпионат Европы прошли Ирина Услугина, Анастасия Морозова и Анастасия Загоруйко.

Как чемпионы Европы прошлого сезона дополнительную квоту для выступления в Риднау согласно правилам соревнований могут получить Александр Логинов и Ирина Старых. Решение по ним тренеры примут позднее.