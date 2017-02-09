15:28 9 февраля | БИАТЛОН

Всю сборную Казахстана проверили на допинг

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Как стало известно корреспонденту "СЭ", у всех биатлонистов сборной Казахстана взяли допинг-пробы крови и мочи. Результаты анализов будут известны позднее, но на старт сегодняшней смешанной эстафеты казахи выйдут.

Как ранее сообщал "СЭ", в январе 2017 года по сообщению анонимного свидетеля на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых было обнаружено значительное количество использованного медицинского одноразового оборудования, такого как одноразовые шприцы, системы для переливания крови и ампулы из-под лекарств.

Там же содержалось некоторое количество рукописных предписаний, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что они принадлежат Казахстану. В этой связи вчера в Хохфильцине состоялся обыск делегации Казахстана. (Владимир ИВАНОВ)

В сборной Казахстана на ЧМ по биатлону найден допинг

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вот и еще одна страна с допинг-системой: по крайней мере – в биатлоне.

18:35 9 февраля

Буква Ё

Опять коварная Европа России козни строит. Решили к нам через Казахстан подобраться! Надеюсь, Трамп защитит

16:08 9 февраля

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