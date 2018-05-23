Владимир Драчев: "Даже не думали о санкциях от IBU из-за Крыма. Это наша территория, какие могут быть вопросы?"

Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о пользе Крыма для всего российского биатлона. Ранее стало известно, что на первом заседании правления СБР в новом составе было озвучено, что Федерация биатлона Республики Крым скоро станет частью Союза биатлонистов России.

– Не ждете ли вы санкций со стороны IBU после того, как Федерация биатлона Крыма войдет в состав СБР?

– Вообще не задумывались об этом. Это наша территория. Как мы можем отказать своим гражданам? Сейчас создается федерация, есть люди, которые готовят ее создание юридически. Как только пакет документов будет готов, мы рассмотрим вопрос включения Крыма в состав СБР. Возможно, это будет в сентябре.

– Не ведутся ли по этому поводу консультации с кем-то из представителей Международного союза биатлонистов?

– Несколько дней назад только определились люди, которые создадут Федерацию биатлона Крыма, поэтому тут ответ очевиден. Если у региона есть большое желание сделать свою федерацию, почему мы должны отказываться от этого? Если федерация будет готова, то СБР готов ее принять в свой состав.

– Объясните, какая польза от Крыма в составе СБР?

– Вы же понимаете, что мы можем использовать Крым, как летнюю тренировочную базу, как восстановительную базу, как место для разгрузки спортсменом в мае, сентябре, октябре и так далее. Очень интересна возможность строительства какого-нибудь восстановительного, реабилитационного центра. Крым – наша здравница, так что ответ на этот вопрос – очевиден. (Андрей СИЗЯКИН)