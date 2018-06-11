Виктор Майгуров может быть избран в IBU от Белоруссии

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров объяснил, почему на новый срок в IBU его выдвинула Белорусская федерация биатлона.

IBU в понедельник опубликовал заявки, выдвинутые для голосования на сентябрьском конгрессе. Майгуров выдвинут сразу на две позиции – первого вице-президента и члена исполкома.

- Союз биатлонистов России тоже направил в IBU заявку, где представлена моя кандидатура и кандидатура Ивана Мелихова, которого мы рекомендуем в технический комитет, но, поскольку официально СБР еще не восстановлен в правах, мы решили подстраховаться, - цитирует "РИА Новости" Майгурова. - Могу сказать, что все заявки сделаны в полном соответствии с конституцией IBU, и никаких нарушений в подобной практике нет.

С Белоруссией у нас всегда были самые добрые и тесные отношения, я выступал за эту страну на Олимпийских играх-1994 в Лиллехаммере, за нее же с 2002-го по 2006 год бегал нынешний президент СБР Владимир Драчев, и я искренне благодарен федерации биатлона этой страны за поддержку.