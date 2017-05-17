Валерий Медведцев: "Не считаю возможным продолжать работу с Касперовичем"

Собеседником обозревателя "СЭ" Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стал бывший старший тренер женской сборной России Валерий Медведцев. По словам специалиста, он не хочет работать с главным тренером Александром Касперовичем. У тренеров возник конфликт перед началом прошлого сезона.

- Вообще не хочу больше знать, что такое биатлон, - сказал Медведцев. - Не хочу больше работать в нем ни в каком качестве – даже удалил свои аккаунты из всех биатлонных групп в социальных сетях. Буду заниматься семьей, сыном, буду его тренировать. Он хочет бегать, ему нравится. С другой стороны, он на гитаре хорошо играет – может, рок-музыкантом станет.

Все это, честно говоря, грустно. Я не хотел, конечно, так расставаться. Потому что, на самом деле, у меня есть опыт, есть знания. Да и девчонки у нас на самом деле неплохие.

– Видимо, они все-таки недостаточно хороши, раз вы намеревались прекратить с ними работать еще до того, как сезон был официально завершен.

– Работать я перестал совершенно по другой причине. Могу повторить: я не считаю возможным в каком бы то ни было формате продолжать сотрудничать с Касперовичем в рамках одной команды – просто не вижу смысла. Если мои спортсмены будут страдать лишь потому, что я кому-то не нравлюсь, значит, мне лучше уйти. Сейчас я смотрю на ситуацию именно так.

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