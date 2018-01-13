12:20 | Биатлон

Услугина заменит Акимову в эстафете

Ирина УСЛУГИНА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Ирина УСЛУГИНА. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
3

Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета. В составе российской сборной в последний момент произошла замена – Ирина Услугина выступит вместо Татьяны Акимовой. Акимова подвернула ногу на вчерашней вечерней тренировке и не сможет выйти на старт сегодня, хотя есть вероятность, что она примет участие в воскресном масс-старте.

Женская эстафета начнется в 16.30 по московскому времени. Россию представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт. (Владимир ИВАНОВ)

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

slovogospoda

Думаю просто наши увидели сильнейшие составы остальных сборных и просто решили сэкономить силы хотя бы одного члена основы..

12:49

NOVZODUM NAMREBUG

Вот и Акишу из строя вывели... Тюменская мафия так и норовит сливу в основу засунуть!!!!

12:37