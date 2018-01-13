Услугина заменит Акимову в эстафете

Сегодня на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета. В составе российской сборной в последний момент произошла замена – Ирина Услугина выступит вместо Татьяны Акимовой. Акимова подвернула ногу на вчерашней вечерней тренировке и не сможет выйти на старт сегодня, хотя есть вероятность, что она примет участие в воскресном масс-старте.
Женская эстафета начнется в 16.30 по московскому времени. Россию представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт. (Владимир ИВАНОВ)
slovogospoda
Думаю просто наши увидели сильнейшие составы остальных сборных и просто решили сэкономить силы хотя бы одного члена основы..
12:49
NOVZODUM NAMREBUG
Вот и Акишу из строя вывели... Тюменская мафия так и норовит сливу в основу засунуть!!!!
12:37