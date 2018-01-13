Ульяна Кайшева: "Полностью выложилась в эстафете, особенно на последнем круге"

Россиянка Ульяна Кайшева после женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что была сосредоточена на стрельбе, несмотря на шум трибун. Спортсменка также добавила, что полностью выложилась на своем этапе.

– Полностью выложилась сегодня, особенно на последнем круге, – сказала во флеш-интервью Кайшева. – Не всегда мне удается это на стартах. Идя в толпе, нельзя давать себе никакой поблажки.

Я подходила к стрельбе уверенно, потому что хуже, чем в предыдущей гонке быть уже не могло. Я была сосредоточена на стрельбе, не обращая внимания на трибуны, потому что было громко, и мне удалось хорошо отстрелять.

Рупольдинг. Женская эстафета. LIVE!