Ульяна Кайшева: "Полностью выложилась в эстафете, особенно на последнем круге"

Россиянка Ульяна Кайшева после женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что была сосредоточена на стрельбе, несмотря на шум трибун. Спортсменка также добавила, что полностью выложилась на своем этапе.
– Полностью выложилась сегодня, особенно на последнем круге, – сказала во флеш-интервью Кайшева. – Не всегда мне удается это на стартах. Идя в толпе, нельзя давать себе никакой поблажки.
Я подходила к стрельбе уверенно, потому что хуже, чем в предыдущей гонке быть уже не могло. Я была сосредоточена на стрельбе, не обращая внимания на трибуны, потому что было громко, и мне удалось хорошо отстрелять.
maksimalist
Кайшева будет первой. Никогда так не уставал как за эту неделю, отстаивая тебя. Не простил бы себе, если бы страна лишилась еще одной перспективной биатлонистки. Получил полное моральное удовлетворение. Если когда-нибудь познакомимся, с тебя автограф с пожеланиями.
18:22
slovogospoda
Судя по всему проглядывается 2-й номер сборной...3-й номер Юрьева и 4-й Акимова... Первого номера думаю в этом десятилетии мы уже не дождемся.
18:08
кузя23
Уля молодец!
18:02
alex1966
Умница !
18:00