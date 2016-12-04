16:20 | БИАТЛОН

Тюмень отказалась от проведения Гонки чемпионов в 2017 году

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Тюмень не примет Гонку чемпионов в 2017 году, которая проводится в России с 2011 года. Турнир проходил на стадионе "Олимпийский" в Москве, в 2015 году было принято решение о переносе соревнований в Тюмень. В следующем году город примет этапы Кубков мира по биатлону и лыжным гонкам.

– В 2017 году Тюмень последовательно принимает два этапа Кубка мира, это большая нагрузка на инфраструктуру и оргкомитет, поэтому Гонку чемпионов мы проводить не будем, – приводит ТАСС слова заместителя Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Сергея Вотинова. – Права на Гонку чемпионов принадлежат Союзу биатлонистов России, и, по моей информации, сейчас союз ведет переговоры с претендентами на ее проведение. Возможно, что в 2018 году Гонка чемпионов вернется в Тюмень.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3839588

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