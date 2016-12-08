Томас Бах: "Чемпионат мира в Тюмени? Ждем ответа ВАДА"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации отметил, что проведение чемпионата мира 2021 года по биатлону в Тюмени зависит в том числе и от решения ВАДА. По его словам, по этому вопросы были сделаны рекомендации. Напомним, что Тюмень была избрана столицей чемпионата мира 2021 года в сентябре.

– Мы ждем реакции ВАДА по поводу решения Международного союза биатлонистов (IBU), – цитирует Баха пресс-служба МОК. – Сейчас там занимаются этим вопросом. МОК и Олимпийский саммит сделали четкие рекомендации по этому поводу.

Напомним, что IBU до 14 января должен пояснить свое решение по поводу места проведения ЧМ-2021, так как проведение крупного международного старта в России вступает в конфликт интересов с допинговым расследованием в отношении России.