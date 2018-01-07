Татьяна Акимова: "Сегодня справилась на стрельбе, меня это очень радует"

Россиянка Татьяна Акимова​ после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что ее самочувствие стало лучше. Напомним, Россия заняла четвертое место.

– Погодные условия сегодня сложные. Но сегодня чувствую себя лучше, – цитирует Акимову официальный сайт СБР. – К третьему соревновательному дню есть ощущение, что стало полегче. Сегодня справилась на стрельбе, меня это очень радует. Ветер был сложный.

Что касается трассы, то на свежем снегу скольжение другое. Сегодня трасса зимняя, приближенная к нашим привычным условиям. Думаю, сегодня была чуть другая работа, наверное, попроще. В целом этап в Оберхофе получился неровный. Ясно, что есть над чем работать.