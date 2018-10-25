Татьяна Акимова: "Игры в Пхенчхане вообще нельзя сравнивать ни с какими предыдущими"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями об Олимпиаде в Пхенчхане. Она отметила, что выступать было невероятно трудно. Также спортсменка оценила собственное выступление на играх.

- Игры в Пхенчхане вообще нельзя сравнивать ни с какими предыдущими. Кто мог предположить, например, что на них не поедут такие лидеры, как Катя (Юрлова-Перхт) или Антон Шипулин? Что команды не окажется вообще? Соответственно и чувства были сложными. Когда я узнала, что поеду в Пхенчхан, и обрадовалась, и одновременно с этим огорчилась, потому что не могла не думать о том, что я – точно не та спортсменка, которая больше всех заслужила эту поездку.

Но, несмотря на это, мы старались оставаться сплоченными. Знаю, что после Олимпиады у многих сложилось впечатление, у меня были не слишком хорошие отношения с тренерами команды, поэтому хотела бы, пользуясь случаем, это мнение развеять. Надо просто понимать: все, что происходило на Играх, сильно обострялось стрессом и эмоциями.

Нас было всего четыре человека, два тренера. После всех передряг, через которые пришлось пройти, постоянно хотелось какой-то поддержки, и ее банально не хватало. Выступать было невероятно трудно, при этом каждая фраза, сказанная на эмоциях после финиша, тут же подхватывалась журналистами и интерпретировалась совершенно непредсказуемым образом, - рассказала Акимова в интервью "РИА Новости".

- Как вы расценили свои олимпийские результаты, показанные в Пхенчхане?

- Хотелось бы, конечно, чтобы они были выше, но, видимо, в тот момент я была готова именно так.