Тарьею Бе придется пробежать две гонки ради чемпионата мира

Тренер по стрельбе мужской сборной Норвегии Зигфрид Мазе заявил, что Тарьей Бе может и не принять участия на чемпионате мира. Спортсмену поставили условие – провести как минимум две гонки на Кубке мира. Тарьей пропустил несколько этапов Кубка мира этого сезона из-за проблем со здоровьем.

– Трудно выбрать состав норвежской сборной, – цитирует NRK Мазе. – Труднее, чем французам, потому что у нас много быстрых биатлонистов. Тарьею Бе нужно провести как минимум две гонки на Кубке мира, прежде чем мы можем рассмотреть вопрос о его вызове на чемпионат мира. Понимаете, будет очень трудно сказать остальным: "Хорошо, Тарьей не пробежал ни одной гонки, но мы все равно возьмем его на чемпионат мира". Это будет нечестно.