Светлана Слепцова: "Вот и все, друзья. Слезы счастья"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, завершившая карьеру, отметила, что биатлон навсегда останется в ее сердце. Сегодня 31-летняя спортсменка выиграла свою последнюю гонку – гонку преследования на летнем чемпионате мира в Чайковском.

"Ну вот и все, друзья... Слезы счастья. В моем сердце биатлон останется навсегда... Хочу много сказать, но пока одни эмоции. Я обязательно напишу, и будет много фото", – написала в Инстаграме Слепцова.

Светлана Слепцова. Вне биатлона // Слепцова ушла в декрет. До свидания, Луч Света!