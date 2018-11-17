Старых, Павлова и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах Кубка мира

Россиянки Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону, информирует ТАСС.

Биатлонистки отобрались по спортивному принципу, набрав наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах, прошедших в финском Контиолахти.

В рамках контрольных соревнований состоялись две спринтерские гонки, которые прошли 15 и 17 ноября. Старых, Васильева, Юрлова-Перхт и Павлова стали лучшими среди россиянок по итогам двух стартов. По итогам отборочных стартов в сборную должны отобраться пять спортсменок - Кристина Ильченко и Валерия Васнецова разделили пятое место, набрав одинаковое количество баллов.

Всего на первых этапах Кубка мира в составе российской команды выступят шесть спортсменок. Еще одну биатлонистку определит тренерский штаб сборной России.

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.