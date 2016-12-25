16:27 | БИАТЛОН

Слепцова, Шумилова, Виролайнен и Старых пробегут спринт в Чайковском

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Третий этап Кубка России завершится 26 декабря в Чайковском женским спринтом. Среди 70 участниц гонки заслуженные мастера спорта Светлана Слепцова, Екатерина Шумилова и Анастасия Загоруйко, самая скоростная спортсменка в индивидуальной гонке 22–летняя Светлана Миронова, а также Дарья Виролайнен и Ирина Старых, информирует официальный сайт СБР.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56691/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Catch

А Загоруйко то с чего вдруг заслуженной стала? Шумилова, понятно, серебро в эстафете Сочи. Хотя и за это давать не надо было. Наличие звания у таких спортсменов очень сильно его девальвирует.

19:38

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