Шипулин хочет продать шубу Тихонова на благотворительном аукционе

Российский биатлонист Антон Шипулин намерен продать шубу четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова на благотворительном аукционе, передает спецкор "СЭ" Владимр ИВАНОВ.
Мужская сборная России выиграла эстафету 4х7,5 км на чемпионате мира в Хохфильцене. Шипулин выступал на последнем этапе. Сразу после финиша Тихонов подарил ему шубу, но тот не стал ее надевать.
- Шубу, которую мне подарил Александр Тихонов, конечно, приму. Но мы с ним еще обговорим этот момент - я хочу выставить ее на аукцион. А вырученные деньги передать на благотворительность.
Полностью интервью Шипулина читайте в ближайшее время
shu111
Молодец, Антон. Все очень грамотно)
19:33
Golfer
Это стильно, Антон - пять баллов! Про Тихонова в очередной раз говорить не хочется, и так все понятно. Спортсмен был великий, но затем превратился в то, что мы все много лет наблюдаем.
19:21
PallMall
Мрак!
19:19