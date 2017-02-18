19:11 | БИАТЛОН

Шипулин хочет продать шубу Тихонова на благотворительном аукционе

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Российский биатлонист Антон Шипулин намерен продать шубу четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова на благотворительном аукционе, передает спецкор "СЭ" Владимр ИВАНОВ.

Мужская сборная России выиграла эстафету 4х7,5 км на чемпионате мира в Хохфильцене. Шипулин выступал на последнем этапе. Сразу после финиша Тихонов подарил ему шубу, но тот не стал ее надевать.

- Шубу, которую мне подарил Александр Тихонов, конечно, приму. Но мы с ним еще обговорим этот момент - я хочу выставить ее на аукцион. А вырученные деньги передать на благотворительность.

Полностью интервью Шипулина читайте в ближайшее время 

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shu111

Молодец, Антон. Все очень грамотно)

19:33

Golfer

Это стильно, Антон - пять баллов! Про Тихонова в очередной раз говорить не хочется, и так все понятно. Спортсмен был великий, но затем превратился в то, что мы все много лет наблюдаем.

19:21

PallMall

Мрак!

19:19

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