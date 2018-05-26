Сергей Чепиков: "Решение не включать в тренерский штаб Польховского было принято в результате консультаций"

Член правления СБР Сергей Чепиков отметил, что поддержал кандидатуру Виталия Норицына на должность старшего тренера женской команды. Ранее сообщалось, что этот пост займет Валерий Польховский, который в итоге получил места в штабе.

– Правление СБР решило не включать в тренерский штаб сборной России Валерия Польховского. Почему?

– Были проведены консультации по старшим тренерам сборной. Их проводил президент СБР Владимир Драчев. В результате этого он принял такое решение, и была предложена кандидатура Виталия Норицина.

– Вы его поддержали?

– Да. Ранее были различные обсуждения, и в результате была осталась единственная кандидатура. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)