Селина Гаспарин: "Черноусов всегда тренируется с полной отдачей"

Серебряный призер Олимпийских игр-2014 швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге рассказала о планах своего супруга – также призера Игр в Сочи в составе сборной России Ильи Черноусова, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК.

– Вашей дочери Лейле уже почти два года. Возите ее с собой по этапам Кубка мира?

- Иногда я беру ее с собой. В прошлом сезоне, когда она была совсем маленькой, мы постоянно путешествовали вместе. Этой зимой она проводит больше времени дома с Ильей, который отлично справляется с ролью папы.

– Собственную спортивную карьеру ваш супруг продолжает?

- Он выступает в серии марафонов Visma Ski Classics.

– Правда, что он намерен сменить спортивное гражданство и тоже выступать за Швейцарию?

- О, все не так просто. Это очень сложный процесс, который займет много времени. Я думаю, Илья станет уже слишком стар, пока мы это закончим.

– Тогда он ставит перед собой цель выступить на ближайшей Олимпиаде в составе сборной России?

- Он действительно любит лыжные гонки и всегда тренируется с полной отдачей. А дальше, России решать, брать его в сборную или нет. Правда, они там не лучшие друзья с Ильей, так что ему будет очень сложно.