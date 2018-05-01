Себастьян Самуэльссон: "Не очень удивлен скандалу в IBU"

Серебряный призер Игр-2018 Себастьян Самуэльссон приветствует расследование деятельности Андерса Бессеберга на посту президента Международного союза биатлонистов (IBU). Функционер обвиняется в сокрытии 65 допинговых проб российских спортсменов.

– Появилась очень печальная информация, – приводит NRK слова Самуэльссона. – В то же время я не очень удивлен. Давно подозревалось, что в IBU есть проблема с допингом. То, что происходит сейчас, очень серьезно. Я хочу выступать еще 20 лет и быть уверенным, что все мои соперники чисты. Поэтому мне нужно встать и сказать, что спорт нужно очистить.