Сборную Белоруссии возглавил россиянин Лопухов

Президент Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский сообщил, что мужскую сборную возглавил россиянин Николай Лопухов. Вместе с ним с командой будет работать Василий Большаков. За подготовку женской сборной будет отвечать Альфред Эдер и Федор Свобода.
Напомним, предстоящий сезон будет олимпийским. Соревнования у биатлонистов в Пхенчхане-2018 пройдут с 10 по 23 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.
Дополнительная информация
http://www.belta.by/sport/view/tsybulskij-turistam-na-etapah-kubkah-mira-i-zimnih-igrah-delat-nechego-250116-2017/