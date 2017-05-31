Сборную Белоруссии возглавил россиянин Лопухов

Президент Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский сообщил, что мужскую сборную возглавил россиянин Николай Лопухов. Вместе с ним с командой будет работать Василий Большаков. За подготовку женской сборной будет отвечать Альфред Эдер и Федор Свобода.

Напомним, предстоящий сезон будет олимпийским. Соревнования у биатлонистов в Пхенчхане-2018 пройдут с 10 по 23 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.