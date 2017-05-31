02:53 | БИАТЛОН

Сборную Белоруссии возглавил россиянин Лопухов


Президент Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский сообщил, что мужскую сборную возглавил россиянин Николай Лопухов. Вместе с ним с командой будет работать Василий Большаков. За подготовку женской сборной будет отвечать Альфред Эдер и Федор Свобода.

Напомним, предстоящий сезон будет олимпийским. Соревнования у биатлонистов в Пхенчхане-2018 пройдут с 10 по 23 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

 

 

Дополнительная информация

http://www.belta.by/sport/view/tsybulskij-turistam-na-etapah-kubkah-mira-i-zimnih-igrah-delat-nechego-250116-2017/

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