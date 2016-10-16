Рикко Гросс: "На чемпионате мира в Осло медали находились на расстоянии вытянутой руки"

Старший тренер мужской сборной Рикко Гросс в интервью "СЭ" оценил результат прошлого сезона в преддверии нового. По его словам, давать однозначную характеристику выступлению команды сложно.

– Когда мы с вами разговаривали год назад почти сразу после вашего назначения, вы сказали мне, что у вас в команде собраны очень сильные спортсмены, прекрасный тренерский коллектив, и вы уверены, что результат не заставит себя ждать. Однако итог сезона оказался не слишком впечатляющим.

– Смотря что считать результатом. Если мы оцениваем его с позиции занятых мест и завоеванных медалей, кто-то наверняка скажет, что сезон был неудачен. Но есть и другие критерии. Первый сезон в новой команде – это всегда притирка друг к другу. С этой точки зрения мы добились многого, не говоря уже о том, что проделали очень хорошую совместную работу. Итог этой работы получился по всем показателям более эффективным, чем год назад, и для меня, как для тренера, это важно. Тогда российская мужская команда по итогам сезона осталась четвертой в Кубке наций, а в прошлом сезоне нам удалось подняться на одну ступень, стать третьими. Мои парни выиграли достаточно много медалей на этапах Кубка мира, совершенно блестяще провели эстафеты в Хохфильцене и Антхольце, в Рупольдинге проиграли эстафетную гонку только норвежцам.

На чемпионате мира в Осло – согласен: радоваться было нечему, поскольку медалей не оказалось. И это на самом деле было для меня крайне огорчительно, потому что несколько раз эти медали находились, что называется, на расстоянии вытянутой руки. Гараничев допустил один промах в заключительной стрельбе в спринтерской гонке – и проиграл третьему месту чуть больше десяти секунд. Мог он бороться и за медаль в гонке преследования. То же самое могу сказать про Антона Шипулина: если бы не два промаха на четвертом рубеже, он претендовал бы в гонке преследования за бронзу. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)