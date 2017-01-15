Рикко Гросс: "Могли рассчитывать на подиум в гонке преследования"

Тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что команда могла выступить лучше в сегодняшней гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший четвертое место, Дмитрий Малышко стал 14-м, Евгений Гараничев - 25-м, Максим Цветков - 39-м. Попавшие в гонку Матвей Елисеев и Антон Бабиков не вышли на старт.
- Это была оптимистичная гонка, но можно было подняться на подиум, - сказал Гросс. - Наши спортсмены много мазали.
- Что произошло на финише в борьбе Шипулина и Крчмара?
- Важно иметь информацию, на сколько он отставал от Свендсена, но нужно было не забывать оглядываться и назад.
- Можете сказать пару слов о Бабикове и Елисееве? Им был предоставлен отдых?
- Это нормальное тренировочное решение. На следующей неделе нас ждут гонки в пятницу, субботу и воскресенье, нужно быть осторожными.
- Что вы сказали Малышко и Гараничеву после гонки?
- Мы поговорили о стрельбе и ходе. (Наталья МАРЬЯНЧИК)