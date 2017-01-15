14:54 | БИАТЛОН

Рикко Гросс: "Могли рассчитывать на подиум в гонке преследования"

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Тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что команда могла выступить лучше в сегодняшней гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший четвертое место, Дмитрий Малышко стал 14-м, Евгений Гараничев - 25-м, Максим Цветков - 39-м. Попавшие в гонку Матвей Елисеев и Антон Бабиков не вышли на старт.

- Это была оптимистичная гонка, но можно было подняться на подиум, - сказал Гросс. - Наши спортсмены много мазали. 

- Что произошло на финише в борьбе Шипулина и Крчмара?

- Важно иметь информацию, на сколько он отставал от Свендсена, но нужно было не забывать оглядываться и назад. 

- Можете сказать пару слов о Бабикове и Елисееве? Им был предоставлен отдых?

- Это нормальное тренировочное решение. На следующей неделе нас ждут гонки в пятницу, субботу и воскресенье, нужно быть осторожными. 

- Что вы сказали Малышко и Гараничеву после гонки? 

- Мы поговорили о стрельбе и ходе. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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Материалы REN-TV

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