Резервные сборные России проведут сборы в Чайковском

Следующий сбор мужская и женская резервные сборные России проведут с 6 по 27 июня в Чайковском, информирует официальный сайт СБР. Юниорская сборная с 9 по 29 июня будет готовиться в Санкт-Петербурге. В мае все команды тренировались в Кисловодске.

Состав команды на подготовку к сезону-2017/18:

мужская резервная команда – Семен Сучилов, Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Алексей Слепов;

женская резервная команда – Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Екатерина Мошкова, Анастасия Загоруйко, Кристина Резцова, Ольга Якушова, Александра Алексешникова;

юниоры - Игорь Малиновский, Никита Лобастов, Карим Халили, Василий Томшин, Илья Новопашин, Сергей Демичев, Михаил Первушин, Глеб Слободенюк;

юниорки - Валерия Васнецова, Екатерина Санникова, Кристина Егорова, Ксения Жужгова, Анастасия Рассказова, Анна Григорьева, Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева.