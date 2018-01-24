Почему Гараничев и Логинов не вышли на старт индивидуальной гонки на ЧЕ? Отвечает Касперович

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович объяснил, почему Евгений Гараничев и Александр Логинов не выступили в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. По словам специалиста, все решения соответствуют задуманному плану.
– Гараничев и Логинов не вышли на старт по программе подготовки национальной команды, – сказал Касперович. – Оба биатлониста выступят в спринте.
– То есть это не протест?
– Нет. Логинов до этого бежал масс-старт. И если бы он не бежал на этапе Кубка мира, то вышел бы на гонку здесь. Такое решение было принято в интересах национальной команды. Теперь он и Гараничев будет стартовать спринт. (Андрей СИЗЯКИН)
gydravlic
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