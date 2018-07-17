Павел Ростовцев: "Тулаеву нет места не только в биатлоне, но и во всем спорте"

Бывший тренер женской сборной России по стрелковой подготовке Павел Ростовцев высказался относительно скандального видео в соцсетях тренера по стрельбе резервной сборной России Владислава Тулаева.

– Я о таком человеке в принципе никогда не слышал, – сказал Ростовцев. - Я также не знаю какие у него ценности, какие задачи – не могу назвать его тренером. Но такого человека к спорту близко подпускать нельзя. Тулаев просто скомпрометировал всю новую команду и всех тех людей, которые за него хлопотали и как-то в этот коллектив пытались устроить. Таким людям, как он – нет места не только в биатлоне, но и во всем спорте. И я хочу сказать, что мне повезло, что в мое время, когда я работал тренером, а у нас было далеко не простое время и далеко не простые отношения, но такого хамства, такого позора от всех своих коллег по тренерскому коллективу, я не слышал. (Петр ГРИГОРЕНКО)