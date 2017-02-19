Павел Ростовцев: "Чувствую гордость за наши биатлонные традиции"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что гордится победой мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Вчера команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4х7,5 км.

– Кроме как прекрасных эмоций – радости, чувства гордости за наши биатлонные традиции, за нашу мужскую команду, – другого, у меня, наверное, и нет, – сказал Ростовцев. – Мне кажется, вчера вся Россия смотрела гонку. Такое большое количество звонков, сообщений – все радуются, ликуют. Потому что действительно была очень тяжелая, напряженная борьба. Наверное, тем знаменательнее победа команды. Эмоции самые положительные, чувство гордости. Не все получалось у команды, не все складывалось, было много критики, в том числе объективной. Но, в конце концов медаль в эстафете, в самой престижной дисциплине, досталась российской сборной – точнее сказать, мы ее завоевали в честной и очень напряженной борьбе.

– Верили в успех?

– Я делал осторожный прогноз на эту гонку, сказав, что место в тройке было бы успехом для команды. Но не потому, что не было шансов на победу. Сегодня настолько ровные составы у команд, что преимущество первого места над третьим очень незначительное, что борьба и показала. Думаю, что наши ребята реализовались в этой гонке гораздо лучше, чем наши друзья-соперники. Прежде всего, мы лучше всех отработали на рубежах – и меньше запасных патронов, и быстрее стреляли. Второе – у нас были получше лыжи, чем у основных соперников – надо отдать должное сервис-бригаде. Ну и стоит упомянуть о запредельном настрое, предельной концентрации и борьбе до конца. (Елена СОБОЛЬ)