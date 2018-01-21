Оле Эйнар Бьорндален: "Я горжусь своей женой! Дарья поступила справедливо"

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что гордится своей женой белоруской Дарья Домрачевой. Напомним, что трехкратная олимпийская чемпионка на финише гонки преследования в Антерсельве добровольно уступила второе место итальянке Доротее Вирер. Последняя потеряла палку по вине Домрачевой.



– Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил "справедливой игры"! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта!" – цитирует Бьерндалена sputnik.by.