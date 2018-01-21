12:33 | Биатлон

Оле Эйнар Бьорндален: "Я горжусь своей женой! Дарья поступила справедливо"

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Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что гордится своей женой белоруской Дарья Домрачевой. Напомним, что трехкратная олимпийская чемпионка на финише гонки преследования в Антерсельве добровольно уступила второе место итальянке Доротее Вирер. Последняя потеряла палку по вине Домрачевой.

– Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил "справедливой игры"! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта!" – цитирует Бьерндалена sputnik.by.

Дополнительная информация

https://sputnik.by/columnists/20180120/1033156396/spravedlivaya-igra-domracheva-i-ee-vazhnejshee-zayavlenie.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pahom-17

Даша...да..а вот сам?...у Чудова медальку -то отобрал...)))

15:52

Optimist)))

Да, Даша очень хороший человек!

15:17