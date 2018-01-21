Оле Эйнар Бьорндален: "Я горжусь своей женой! Дарья поступила справедливо"

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что гордится своей женой белоруской Дарья Домрачевой. Напомним, что трехкратная олимпийская чемпионка на финише гонки преследования в Антерсельве добровольно уступила второе место итальянке Доротее Вирер. Последняя потеряла палку по вине Домрачевой.
– Я горжусь своей женой! Она поступила в духе правил "справедливой игры"! Это очень замечательно! Дарья еще более облагородила наш вид спорта!" – цитирует Бьерндалена sputnik.by.
Дополнительная информация
https://sputnik.by/columnists/20180120/1033156396/spravedlivaya-igra-domracheva-i-ee-vazhnejshee-zayavlenie.html
pahom-17
Даша...да..а вот сам?...у Чудова медальку -то отобрал...)))
15:52
Optimist)))
Да, Даша очень хороший человек!
15:17