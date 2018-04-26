Обвиняемый в домогательстве тренер Тутмин: "Это провокация"

Старший тренер ЦСП Московской области Сергей Тутмин, который занимает также должность первого вице-президента Федерации биатлона Московской области, коротко прокомментировал обвинения в домогательстве.

"Это очень хорошо спланированная провокация. Больше комментариев не будет", - сказал он в разговоре с корреспондентом "СЭ".

17-летняя биатлонистка СШОР "Истина" Анна Моисеева заявила, что Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона. (Андрей ШИТИХИН)

Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах