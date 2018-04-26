Обвиняемый в домогательстве тренер Тутмин: "Это провокация"

Старший тренер ЦСП Московской области Сергей Тутмин, который занимает также должность первого вице-президента Федерации биатлона Московской области, коротко прокомментировал обвинения в домогательстве.
"Это очень хорошо спланированная провокация. Больше комментариев не будет", - сказал он в разговоре с корреспондентом "СЭ".
17-летняя биатлонистка СШОР "Истина" Анна Моисеева заявила, что Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона. (Андрей ШИТИХИН)
ЗлобныйЖиртрест
Малолетка, которой стало завидно, что более талантливых ценят, решила шантажировать тренера.
15:52
Thomas_Boy_
Саксы гадят, не иначе.
15:47
Rabinovich
Кто провоцировал? Ангосаксы? Пендосы? Пятая колонна? Животное
15:33
Viktora1942
Массаж не помог вот она и злая как собака.
15:20