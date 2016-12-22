Министр спорта Украины: "У России нужно отобрать все международные соревнования"

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал международные организации отобрать у России все соревнования. По словам руководителя, он приветствует все санкции, так как страна допустила вопиющие нарушения. По итогам сегодняшнего исполкома IBU были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, открыто расследование в отношении остальных 29 россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени. Кроме того, сегодня Челябинск был лишен права проведения заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

- Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная, - написал Жданов в Facebook. - Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований. Но мы должны понимать, что соответствующие решения принимают не государственные органы и отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта.

Сегодня Международный союз биатлонистов провел внеочередное заседание своего правления. Там очень серьезно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российскими биатлонистами. Двух уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 спортсменов открыто внутреннее расследование.

В сухом остатке также имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодежи и юниоров, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой это форме произошло (Союз биатлонистов России взял самоотвод) – неважно.

Поэтому предательства здесь нет. Есть первые и закономерные санкции со стороны международного сообщества. Есть победа здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с вопиющими нарушениями.

У России также уже отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею – 2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии. 22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России финал Кубка мира, который планировался в Челябинске.

Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения.