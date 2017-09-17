Медведцева после ДТП находится в стационаре

Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Ольга Медведцева, 16 сентября попавшая в ДТП, находится под наблюдением врачей в стационаре, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Красноярского края. Отмечается, что жизни бывшей спортсменки ничего не угрожает.

- Медведцева пока находится в одном из стационаров под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает, - сообщили в краевом минздраве. - Она будет отпущена домой предположительно в начале недели.

Напомним, авария произошла вечером 16 сентября. Медведцева, находившаяся за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Она перенесла операцию, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Медведцева пострадала в аварии. Что случилось