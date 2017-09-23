Матвей Елисеев: "За победу в спринте подарили брелок из гильзы от АК-47"

Победитель спринта на чемпионате России по летнему биатлону Матвей Елисеев отметил, что состояние его неидеальное, предположив, что виной всему акклиматизация. По его словам, в качестве подарка он получил на награждении гильзу от автомата Калашникова АК-47.

- Хорошая гонка получилась, хотя состояние похуже, чем в индивидуалке, - цитирует официальный сайт СБР Елисеева. - Это была не первая гонка после того как спустились с гор. Возможно, сказалась акклиматизация.

На награждении подарили брелок из гильзы от АК-47. Не уверен, пустят ли меня с ним в самолет. Но как талисман можно повесить его на бачок или рюкзак, почему бы и нет.

В эстафете за команду Москвы кроме меня выступят еще Цветков, Стрельцов. Соперники? Думаю, если Макс выздоровел, то у нас больше нет соперников (улыбается).