Матвей Елисеев: "Сегодня показал лучший результат в карьере"

Российский биатлонист Матвей Елисеев, который пришел к финишу седьмым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке, подчеркнул, что на данный момент ему не хватает выдержки, чтобы бороться с лучшими. При этом спортсмен рад, что ему удалось обогнать конкурентов, с которыми он уходил на круг.

- Сегодня в гонке у меня лучший результат в карьере, до этого лучшим был вчерашний, - приводит пресс-служба СБР слова Елисеева. - Конечно, не справился со стойкой, пока что не хватает выдержки бороться с лучшими.

На финишном кругу сумел убежать от конкурентов, с которыми уходил на круг, поэтому я рад. Но я немножко ошибся, потому что думал, что на финише я шестой.

Функционально сегодня было труднее, чем вчера. Вроде смог нормально на финишном кругу подержать скорость, чуть убежать от Макса Цветкова. Готов ли бежать эстафету? Это решать будут тренеры, а я готов всегда.