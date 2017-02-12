Мартен Фуркад: "Знал, что выиграю даже при одном неточном выстреле"

Победитель гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене Мартен Фуркад отметил, что был бы крайне разочарован, если бы не выиграл минувшую гонку, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Француз подчеркнул, что промахнулся на последнем рубеже в связи с потерей концентрации.

– Я был бы крайне разочарован, если бы не сумел выиграть сегодня свою любимую гонку. Мой промах последним выстрелом на последнем рубеже связан с потерей концентрации. Знал, что выиграю даже при одном неточном выстреле, поэтому не настроился на заключительный выстрел должным образом. Теперь мои главные надежды связаны с мужской эстафетой. Ведь французская команда на текущий момент – одна из лучших, если не абсолютно лучшая.