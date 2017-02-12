Мартен Фуркад: "Знал, что выиграю даже при одном неточном выстреле"

Победитель гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене Мартен Фуркад отметил, что был бы крайне разочарован, если бы не выиграл минувшую гонку, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. Француз подчеркнул, что промахнулся на последнем рубеже в связи с потерей концентрации.
– Я был бы крайне разочарован, если бы не сумел выиграть сегодня свою любимую гонку. Мой промах последним выстрелом на последнем рубеже связан с потерей концентрации. Знал, что выиграю даже при одном неточном выстреле, поэтому не настроился на заключительный выстрел должным образом. Теперь мои главные надежды связаны с мужской эстафетой. Ведь французская команда на текущий момент – одна из лучших, если не абсолютно лучшая.
джей
Думаю, что Фуркад выиграл бы и с двумя промахами.
20:51
Slim Taller
Мартен уникальный биатлонист,а а на неудачника-байдарочника ему плевать.На Евроспорте комментирует Н.Круглов и чудик какой-то.Они не столь быстро подают информацию как Губерниев,зато не пережёвывают одно и тоже,что-бы болтать без умолку.Зачем слушать в сотый раз как Дальмайер училась на пятёрки,и всё время в горах или кто там на тренерской бирже стоит.Ведь ничего нового нет.Не знаю,как другие,но ни разу не смотрел и биатлонную передачу с губернским соловьём.
20:49
valkach
Вот читаю коменты и мне просто кажется,что когда человек истерит от того что победить не может,в этом вся его гнилая сущность. Да победами надо доказывать ПОБЕДАМИ,а не болтовней.Уже все забыли про конфликт,а наш Губерниев продолжает высасывать эту грязь. Ну заняли наши 4 места в преследовании,ну и что? Да чем хвалиться,одна только родила и действительно совершила подвиг,я уже не говорю про норвежца,который многим в отцы годится. А у нас из года в год,от этапа к этапу одна пустая болтовня.
19:04