Мартен Фуркад: "Тяжело сохранить лидерство, если за тобой стартует еще 100 человек"

Француз Мартен Фуркад остался доволен третьим местом в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2017. Он стартовал под четвертым номером. Победу одержал американец Лоуэлл Бэйли, ставший первым представителем США, выигравшим золото на чемпионатах мира.

- Тяжело сохранить лидерство, если за тобой стартуют еще сто человек. Я не был уверен, что получу медаль, так что доволен, - цитирует официальный сайт IBU Фуркада. - Ошибки в стрельбе? Иногда стараешься слишком сильно. Похожая ситуация была в спринте. В гонке преследования я не думал о чистой стрельбе, и это сработало.