Мартен Фуркад стартует 23-м в индивидуальной гонке, Йоханнес Бе – 29-м, Шипулин – 34-м

Стал известен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад уйдет на трассу 23-м, норвежец Йоханнес Бе – 29-м. Первым стартует немец Арнд Пайффер.
Из россиян Александр Логинов начнет гонку 7-м, Евгений Гараничев – 21-м, Антон Шипулин – 34-м, Матвей Елисеев – 37-м, Алексей Волков – 62-м, Юрий Шопин – 103-м.
Индивидуальная гонка пройдет завтра, 10 декабря, и начнется в 16.20 по московскому времени.
- Антон Шипулин
- Мартен Фуркад
- Алексей Волков (биатлон)
- Евгений Гараничев
- Арнд Пайффер
- Александр Логинов (биатлон)
- Йоханнес Бе
- Матвей Елисеев
- Юрий Шопин
Rutina
Шанс у Логинова???Если со стрельбой справится.
22:57 9 января