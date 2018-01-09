19:29 9 января | Биатлон

Мартен Фуркад стартует 23-м в индивидуальной гонке, Йоханнес Бе – 29-м, Шипулин – 34-м

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Стал известен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад уйдет на трассу 23-м, норвежец Йоханнес Бе – 29-м. Первым стартует немец Арнд Пайффер.

Из россиян Александр Логинов начнет гонку 7-м, Евгений Гараничев – 21-м, Антон Шипулин – 34-м, Матвей Елисеев – 37-м, Алексей Волков – 62-м, Юрий Шопин – 103-м.

Индивидуальная гонка пройдет завтра, 10 декабря, и начнется в 16.20 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rutina

Шанс у Логинова???Если со стрельбой справится.

22:57 9 января