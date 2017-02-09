Мартен Фуркад: "Сегодня был тяжелый день"

Француз Мартен Фуркад на своей странице в "Инстаграме" поздравил сборную Германии с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Французы пришли к финишу вторыми, тройку замкнули представители России.
"Поздравляю сборную Германии с победой в этой прекрасной гонке! Отличное серебро для Франции после напряженного финиша со сборной России. Сегодня был тяжелый день!" – написал Фуркад.
Отметим, что на фотографии изображена четверка немецких спортсменов, всех их француз отметил в публикации. Также Фуркад сделал отсыл на страницу своего партнера по команде Фийона Майе и россиянина Антона Шипулина.
shvedero
вот не надо говорить о том ,какие спортсмены люди. У них есть только одно в крове, это азарт к победе и ничего более.. Еще бы вы там заикнулись, что Бьордален великий человек.. Когда у Рафаэля Пуарэ была последня гонка - все помнят как она закончилась... Спортсмен - есть спортсмен
23:21 9 февраля
Буква Ё
Надеюсь, Трамп разберется с этим предателем России!
22:34 9 февраля
alex1966
Кто хочет что-то написать фуркашке пишите ему напрямую www.martinfourcade.fr
22:32 9 февраля
30 лет за ЦСКА!
Союз Аполлонович - На самом деле болею я за ЦСКА дольше, просто ник старый, надо бы обновить.)))
22:01 9 февраля
kalmah
Фуркад - хороший спортсмен (серьезно, я не считаю, что если есть подозрения, то надо его гнобить, пусть будет доказано) но мелкий человечишко к сожалению, если ты против допинга, так победи на трассе честно, а не занимайся провокациями и толканиями, а если тебя толкнут, только спецом и вырубят на пару месяцев?? не понравится, прикинь, другим тоже не нравится. Поэтому великим ты не станешь, как и матерацци
21:47 9 февраля
seny18
Марта Фура...шить,варить,ххх что тут говорить...тяжелые дни для тебя только грядут...готовься лягушатник...доп патроном в голову контрольный...бойся))
21:42 9 февраля
top220
позорному французишке,конечно же,ничего не будет. Это вам не Россию наказывать.
21:33 9 февраля
Платошкин Андрей
Да, этот день тяжелый, Мартен. Это день начала твоего конца!!
21:28 9 февраля
grad45
Мдаааа... Сегодня увидела истинное лицо Фуркада... Не человек, а позорище...
21:23 9 февраля
R.Steward
санитар леса иди-ка домой..в лес) и где ты тут своих увидел? твои на майдане сигают
21:23 9 февраля
gayduk
Санитар леса - в смысле козел? А Фуркад уже заработал получить по роже.
21:19 9 февраля
Григорич
Пусть ему будет тяжелый не только день но ивсе оставшееся в его жизни время.
21:17 9 февраля
ladafan
Санитар леса он великий чемпион, но он просто плохой человек!!!
21:11 9 февраля
mayornataly
Санитар леса Это убогий колхозан Фуркад великий чемпион???? Да ты спятил!
21:11 9 февраля
Criogenic
Великий чемпион - это Бьёрнадален. Столько лет человеку, а он всё призовые места занимает. Мелкостный пакостник Фуркад? Так он просто показывает кто есть на самом деле.
21:10 9 февраля
Санитар леса
Фуркад великий чемпион и им всегда останется, чтобы убогие про него не говорили. Наши люди как всегда не умеют себя вести, за клавиатурой все крутые. Даже писать по-русски нормально не умеют. Тьфу, позорники!
21:03 9 февраля