Мартен Фуркад: "Сегодня был тяжелый день"

Француз Мартен Фуркад на своей странице в "Инстаграме" поздравил сборную Германии с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Французы пришли к финишу вторыми, тройку замкнули представители России.

"Поздравляю сборную Германии с победой в этой прекрасной гонке! Отличное серебро для Франции после напряженного финиша со сборной России. Сегодня был тяжелый день!" – написал Фуркад.

Отметим, что на фотографии изображена четверка немецких спортсменов, всех их француз отметил в публикации. Также Фуркад сделал отсыл на страницу своего партнера по команде Фийона Майе и россиянина Антона Шипулина.