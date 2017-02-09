20:58 9 февраля | БИАТЛОН

Мартен Фуркад: "Сегодня был тяжелый день"

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Француз Мартен Фуркад на своей странице в "Инстаграме" поздравил сборную Германии с победой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Французы пришли к финишу вторыми, тройку замкнули представители России.

"Поздравляю сборную Германии с победой в этой прекрасной гонке! Отличное серебро для Франции после напряженного финиша со сборной России. Сегодня был тяжелый день!" – написал Фуркад.

Отметим, что на фотографии изображена четверка немецких спортсменов, всех их француз отметил в публикации. Также Фуркад сделал отсыл на страницу своего партнера по команде Фийона Майе и россиянина Антона Шипулина.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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shvedero

вот не надо говорить о том ,какие спортсмены люди. У них есть только одно в крове, это азарт к победе и ничего более.. Еще бы вы там заикнулись, что Бьордален великий человек.. Когда у Рафаэля Пуарэ была последня гонка - все помнят как она закончилась... Спортсмен - есть спортсмен

23:21 9 февраля

Буква Ё

Надеюсь, Трамп разберется с этим предателем России!

22:34 9 февраля

alex1966

Кто хочет что-то написать фуркашке пишите ему напрямую www.martinfourcade.fr

22:32 9 февраля

30 лет за ЦСКА!

Союз Аполлонович - На самом деле болею я за ЦСКА дольше, просто ник старый, надо бы обновить.)))

22:01 9 февраля

kalmah

Фуркад - хороший спортсмен (серьезно, я не считаю, что если есть подозрения, то надо его гнобить, пусть будет доказано) но мелкий человечишко к сожалению, если ты против допинга, так победи на трассе честно, а не занимайся провокациями и толканиями, а если тебя толкнут, только спецом и вырубят на пару месяцев?? не понравится, прикинь, другим тоже не нравится. Поэтому великим ты не станешь, как и матерацци

21:47 9 февраля

seny18

Марта Фура...шить,варить,ххх что тут говорить...тяжелые дни для тебя только грядут...готовься лягушатник...доп патроном в голову контрольный...бойся))

21:42 9 февраля

top220

позорному французишке,конечно же,ничего не будет. Это вам не Россию наказывать.

21:33 9 февраля

Платошкин Андрей

Да, этот день тяжелый, Мартен. Это день начала твоего конца!!

21:28 9 февраля

grad45

Мдаааа... Сегодня увидела истинное лицо Фуркада... Не человек, а позорище...

21:23 9 февраля

R.Steward

санитар леса иди-ка домой..в лес) и где ты тут своих увидел? твои на майдане сигают

21:23 9 февраля

gayduk

Санитар леса - в смысле козел? А Фуркад уже заработал получить по роже.

21:19 9 февраля

Григорич

Пусть ему будет тяжелый не только день но ивсе оставшееся в его жизни время.

21:17 9 февраля

ladafan

Санитар леса он великий чемпион, но он просто плохой человек!!!

21:11 9 февраля

mayornataly

Санитар леса Это убогий колхозан Фуркад великий чемпион???? Да ты спятил!

21:11 9 февраля

Criogenic

Великий чемпион - это Бьёрнадален. Столько лет человеку, а он всё призовые места занимает. Мелкостный пакостник Фуркад? Так он просто показывает кто есть на самом деле.

21:10 9 февраля

Санитар леса

Фуркад великий чемпион и им всегда останется, чтобы убогие про него не говорили. Наши люди как всегда не умеют себя вести, за клавиатурой все крутые. Даже писать по-русски нормально не умеют. Тьфу, позорники!

21:03 9 февраля

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