Мартен Фуркад: "С Йоханнесом Бе будем вести сражение до конца"

Француз Мартен Фуркад отметил, что доволен своим выступлением в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он стал первым. Он также добавил, что будет вести сражение с норвежцем Йоханнесом Бе до конца.

– Я был хорош на лыжне, провел гонку с умом. Сохранил силы на последний круг, но мне они не потребовались, – приводит L'Equipe слова Фуркада. – Это хорошо, потому что тело немного устало. Я очень доволен гонкой.

С Йоханнесом Бе у нас равное сражение, которое мы будем вести до конца.

Напомним, Фуркад возглавляет общий зачет Кубка мира, опережая Бе на 54 очка.