Мартен Фуркад: "Россия должна принять участие в Олимпиаде-2018, но допингеры - нет"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что российские "чистые" спортсмены должны принять участие в Олимпиаде-2018. Вместе с тем, лидер мирового биатлона считает, что люди, которые ранее попались на допинге, не могут иметь такого права.
- Россия должна принять участие в Олимпиаде, однозначно, - приводит Le Figaro слова Фуркада. - В этой стране развиты зимние виды и есть честные спортсмены. Но те россияне, которые были замешаны в допинге в Сочи, не должны иметь такого права. Тоже самое касается спортсменов, которые играли нечестно, вне зависимости от их национальности.
Напомним, в разгар прошлого сезона Фуркад, входящий в комиссию спортсменов IBU, требовал жесткого наказания для России после опубликования второй части доклада Ричарда Макларена. После он извинился перед российскими болельщиками и заявил, что имел в виду только тех, кто был замечен в применении допинга.
Serenky25
Все спортсмены с "терапевтическими" выступают на своих играх..
20:11
rusfed 2.0
народная примета: цитируют Фуркада - зима на носу )
20:10
Felix BARSA
А так же и все зарубежные астматики и любители лекарств разрешенных якобы ВАДА...
20:04
Buldozer46
кому бы говорить- слов нет этому астматику
19:43
shpasic
сам не хочет ехать?
19:42