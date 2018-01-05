17:19 5 января | Биатлон

Мартен Фуркад – победитель спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он преодолел дистанцию 10 километров без промахов за 25 минут 03,3 секунды. Для француза это третья победа в сезоне.

Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, который пропускал последние этапы. Его соотечественник Йоханнес Бе с двумя промахами финишировал третьим.

Российские биатлонисты не попали в первую десятку. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который без промахов показал 21-й результат.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. М. Фуркад (Франция) – 25.03,3 (0 шт. кругов)

2. Свендсен (Норвегия) – отставание 8,1 (0)

3. Й. Бе (Норвегия) – 10,2 (2)

4. Т. Берк (США) – +20,1 (0)

5. Т. Бе (Норвегия) – +26,9 (1)

6. Хофер (Италия) – +46,7 (1)

21. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 1.27,5 (0)

23. ЛОГИНОВ (Россия) – +01.30,6 (3)

28. ШИПУЛИН (Россия) – 1.42,5 (2)

29. БАБИКОВ (Россия) – 1.44,8 (1)

44. ЦВЕТКОВ (Россия) – 2.04,2 (1)

55. ВОЛКОВ (Россия) – 2.19,4 (1)

Фуркад выиграл спринт. Россияне – за пределами десятки

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Beard

Ну ,что там с нашими победителями Рождественской гонки?Юрлова 15,Волков 55.

00:43

Григорич

Наши видимо по русски отметили НГ!

00:37

Jean Reno

зато Леша Волков выигал Рождественскую гонку.. Ах, как истерик Губер тогда вопил от восторга!

23:39 5 января

Пятачок

Наши кони недоумевают: вроде тренировались, все сделали как надо, а результата нет; будем анализировать, спрашивать у тренеров. Так в чем же дело? Что пошло не так? Может отгадка простая - перестали химичить и начали показывать результаты, на какие способны? Вообще, позор конечно тренерам-бракоделам, на сборные жалко смотреть. Позор и позор!

18:53 5 января

defender_8

Будет вполне справедливо, если и мужики и женщицы откажутся под предлогом запрета триколора от ОИ. Только зря деньги тратить.

18:43 5 января

кузя23

Доктор со стажем Чертовски не хватает доктора Родченкова с его ядерным коктейлем.... 18:21_Так его всем не хватает,кроме Фуркада и норгов.

18:36 5 января

кузя23

shpasic у Бьорндалена, видимо, тоже Дюшес отобрали. как и у Шемпа с Доллем. 17:49_У Бьорндалена отобрали годы. А вот у Шемпа с Доллем видимо шнапс.

18:32 5 января

Доктор со стажем

Чертовски не хватает доктора Родченкова с его ядерным коктейлем....

18:21 5 января

slava_l

А может просто не ехать на олимпиаду, что-бы не позориться?

18:01 5 января

shpasic

у Бьорндалена, видимо, тоже Дюшес отобрали. как и у Шемпа с Доллем.

17:49 5 января

Slim Taller

Трудно бороться,когда "Дюшес" отобрали.

17:41 5 января

горнолыжник из Горно-Алтайска

А наши только анализируют и анализируют. А может "Тархуна"?

17:31 5 января

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ЧЕТВЁРТАЯ БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!!!!! после тощенькой бронзы понтореза ШШиппы!!!!! ДО НОВОГО РЕКОРДА ВСЕГО!!!! ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ГОНОК!!!!!!!

17:27 5 января

Бней Иегуда

Налейте бухарикам шампусика для опохмела.)) Иначе Антошка не гарантирует зарубы за БХГ.))

17:22 5 января