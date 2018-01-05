Мартен Фуркад – победитель спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он преодолел дистанцию 10 километров без промахов за 25 минут 03,3 секунды. Для француза это третья победа в сезоне.
Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, который пропускал последние этапы. Его соотечественник Йоханнес Бе с двумя промахами финишировал третьим.
Российские биатлонисты не попали в первую десятку. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который без промахов показал 21-й результат.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт 10 км
1. М. Фуркад (Франция) – 25.03,3 (0 шт. кругов)
2. Свендсен (Норвегия) – отставание 8,1 (0)
3. Й. Бе (Норвегия) – 10,2 (2)
4. Т. Берк (США) – +20,1 (0)
5. Т. Бе (Норвегия) – +26,9 (1)
6. Хофер (Италия) – +46,7 (1)
21. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 1.27,5 (0)
23. ЛОГИНОВ (Россия) – +01.30,6 (3)
28. ШИПУЛИН (Россия) – 1.42,5 (2)
29. БАБИКОВ (Россия) – 1.44,8 (1)
44. ЦВЕТКОВ (Россия) – 2.04,2 (1)
55. ВОЛКОВ (Россия) – 2.19,4 (1)
Beard
Ну ,что там с нашими победителями Рождественской гонки?Юрлова 15,Волков 55.
00:43
Григорич
Наши видимо по русски отметили НГ!
00:37
Jean Reno
зато Леша Волков выигал Рождественскую гонку.. Ах, как истерик Губер тогда вопил от восторга!
23:39 5 января
Пятачок
Наши кони недоумевают: вроде тренировались, все сделали как надо, а результата нет; будем анализировать, спрашивать у тренеров. Так в чем же дело? Что пошло не так? Может отгадка простая - перестали химичить и начали показывать результаты, на какие способны? Вообще, позор конечно тренерам-бракоделам, на сборные жалко смотреть. Позор и позор!
18:53 5 января
defender_8
Будет вполне справедливо, если и мужики и женщицы откажутся под предлогом запрета триколора от ОИ. Только зря деньги тратить.
18:43 5 января
кузя23
Доктор со стажем Чертовски не хватает доктора Родченкова с его ядерным коктейлем.... 18:21_Так его всем не хватает,кроме Фуркада и норгов.
18:36 5 января
кузя23
shpasic у Бьорндалена, видимо, тоже Дюшес отобрали. как и у Шемпа с Доллем. 17:49_У Бьорндалена отобрали годы. А вот у Шемпа с Доллем видимо шнапс.
18:32 5 января
Доктор со стажем
Чертовски не хватает доктора Родченкова с его ядерным коктейлем....
18:21 5 января
slava_l
А может просто не ехать на олимпиаду, что-бы не позориться?
18:01 5 января
shpasic
у Бьорндалена, видимо, тоже Дюшес отобрали. как и у Шемпа с Доллем.
17:49 5 января
Slim Taller
Трудно бороться,когда "Дюшес" отобрали.
17:41 5 января
горнолыжник из Горно-Алтайска
А наши только анализируют и анализируют. А может "Тархуна"?
17:31 5 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ЧЕТВЁРТАЯ БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!!!!! после тощенькой бронзы понтореза ШШиппы!!!!! ДО НОВОГО РЕКОРДА ВСЕГО!!!! ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ГОНОК!!!!!!!
17:27 5 января
Бней Иегуда
Налейте бухарикам шампусика для опохмела.)) Иначе Антошка не гарантирует зарубы за БХГ.))
17:22 5 января