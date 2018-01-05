Мартен Фуркад – победитель спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он преодолел дистанцию 10 километров без промахов за 25 минут 03,3 секунды. Для француза это третья победа в сезоне.

Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, который пропускал последние этапы. Его соотечественник Йоханнес Бе с двумя промахами финишировал третьим.

Российские биатлонисты не попали в первую десятку. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который без промахов показал 21-й результат.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. М. Фуркад (Франция) – 25.03,3 (0 шт. кругов)

2. Свендсен (Норвегия) – отставание 8,1 (0)

3. Й. Бе (Норвегия) – 10,2 (2)

4. Т. Берк (США) – +20,1 (0)

5. Т. Бе (Норвегия) – +26,9 (1)

6. Хофер (Италия) – +46,7 (1)

21. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 1.27,5 (0)

23. ЛОГИНОВ (Россия) – +01.30,6 (3)

28. ШИПУЛИН (Россия) – 1.42,5 (2)

29. БАБИКОВ (Россия) – 1.44,8 (1)

44. ЦВЕТКОВ (Россия) – 2.04,2 (1)

55. ВОЛКОВ (Россия) – 2.19,4 (1)

Фуркад выиграл спринт. Россияне – за пределами десятки