Малышко не примет участия в чемпионате мира

29-летний олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, который вошел в состав сборной России для участия в чемпионате мира в Хохфильцене, не выступит на турнире. Петербуржец не побежит индивидуальную гонку и по критериям не попадает в масс-старт. Спортсмен сохраняет шанс выступить лишь в эстафете, однако, по информации "СЭ", его шансы на попадание в нее минимальны. В настоящий момент Малышко находится на сборе в Риднау.
inachipoch
Верните Молыжку! Он же лимпийскийшампион!
15:09
КВ3641
ДОЗВОН ГУБЕР одно другому не мешает... а иногда даже помогает... правда не всем и не всегда... а вообще меня очень опечалила эта новость... ГРУСТНО, что таких, как малышку и его кореша волкова (так кажись звать энтого х..е..р..о..я звать) не отстранили вообще от биатлона еще до их рождения
15:03
ДОЗВОН ГУБЕР
3641,,,,,, Причём тут "ганджубарс"??? Я о "секасе" говорю...
14:56
Свинству Бой!
Молодцы .закрили квоту, чтобы денежки оправдать. Уж лучше бы молодого взяли, чтобы хотя бы атмосферу крупного соревнования почувствовал. Касперович-ВОН!
14:55
КВ3641
ребята, а что за правила здесь цензуры? мои послания удаляют на корню... видать не любят знать, что про этих бездарей биатлонных люди думают..
14:52
КВ3641
ДОЗВОН ГУБЕР вирре, как вы ее называете, никакие килограммы допинга не помогут НИКОГДА! недаром народ ее МИМОлайнен обозвал! народ то не обманешь...
14:50
Odetta
Зачем его вообще брали? Знатно отдыхает Дима.
14:50
Delavar-80
А с чего он вообще туда поехал? Его результаты ниже остальных. Волна бы поднялась не слабая если бы его поставили бежать! Надоело, как будто блатной.
14:50
ДОЗВОН ГУБЕР
Дима, а это не ТЫ ли "напроказил" от "нечего делать" в Риднау с "виррой" , доведя её до "желудочных коликов" ??? Шалунишка....
14:48
alex1966
Ну все, без Димы все пропало !
14:46