Малышко не примет участия в чемпионате мира

29-летний олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, который вошел в состав сборной России для участия в чемпионате мира в Хохфильцене, не выступит на турнире. Петербуржец не побежит индивидуальную гонку и по критериям не попадает в масс-старт. Спортсмен сохраняет шанс выступить лишь в эстафете, однако, по информации "СЭ", его шансы на попадание в нее минимальны. В настоящий момент Малышко находится на сборе в Риднау.