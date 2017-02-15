14:33 | БИАТЛОН

Малышко не примет участия в чемпионате мира

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29-летний олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, который вошел в состав сборной России для участия в чемпионате мира в Хохфильцене, не выступит на турнире. Петербуржец не побежит индивидуальную гонку и по критериям не попадает в масс-старт. Спортсмен сохраняет шанс выступить лишь в эстафете, однако, по информации "СЭ", его шансы на попадание в нее минимальны. В настоящий момент Малышко находится на сборе в Риднау.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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inachipoch

Верните Молыжку! Он же лимпийскийшампион!

15:09

КВ3641

ДОЗВОН ГУБЕР одно другому не мешает... а иногда даже помогает... правда не всем и не всегда... а вообще меня очень опечалила эта новость... ГРУСТНО, что таких, как малышку и его кореша волкова (так кажись звать энтого х..е..р..о..я звать) не отстранили вообще от биатлона еще до их рождения

15:03

ДОЗВОН ГУБЕР

3641,,,,,, Причём тут "ганджубарс"??? Я о "секасе" говорю...

14:56

Свинству Бой!

Молодцы .закрили квоту, чтобы денежки оправдать. Уж лучше бы молодого взяли, чтобы хотя бы атмосферу крупного соревнования почувствовал. Касперович-ВОН!

14:55

КВ3641

ребята, а что за правила здесь цензуры? мои послания удаляют на корню... видать не любят знать, что про этих бездарей биатлонных люди думают..

14:52

КВ3641

ДОЗВОН ГУБЕР вирре, как вы ее называете, никакие килограммы допинга не помогут НИКОГДА! недаром народ ее МИМОлайнен обозвал! народ то не обманешь...

14:50

Odetta

Зачем его вообще брали? Знатно отдыхает Дима.

14:50

Delavar-80

А с чего он вообще туда поехал? Его результаты ниже остальных. Волна бы поднялась не слабая если бы его поставили бежать! Надоело, как будто блатной.

14:50

ДОЗВОН ГУБЕР

Дима, а это не ТЫ ли "напроказил" от "нечего делать" в Риднау с "виррой" , доведя её до "желудочных коликов" ??? Шалунишка....

14:48

alex1966

Ну все, без Димы все пропало !

14:46

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