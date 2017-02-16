Лоуэлл Бэйли: "Не знаю, буду ли специально благодарить Волкова"

35-летний американец Лоуэлл Бэйли, победивший в индивидуальной гонке, признал, что определенную роль в его успехе сыграл Алексей Волков, вместе с которым они работали после четвертой стрельбы, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Однако замешкался, когда его спросили о том, будет ли он как-то специально благодарить россиянина.

– Я не знаю, – рассмеялся Бэйли.– Нужно спросить Волкова, реально ли он хотел мне помочь победить сегодня или же мы просто подстегивали друг друга. При этом наша совместная работа на последнем круге определенно сыграла свою роль в моей золотой медали.

Алексей Волков: "Бэйли меня не поблагодарил"