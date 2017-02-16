Лоуэлл Бэйли: "Не знаю, буду ли специально благодарить Волкова"

35-летний американец Лоуэлл Бэйли, победивший в индивидуальной гонке, признал, что определенную роль в его успехе сыграл Алексей Волков, вместе с которым они работали после четвертой стрельбы, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Однако замешкался, когда его спросили о том, будет ли он как-то специально благодарить россиянина.
– Я не знаю, – рассмеялся Бэйли.– Нужно спросить Волкова, реально ли он хотел мне помочь победить сегодня или же мы просто подстегивали друг друга. При этом наша совместная работа на последнем круге определенно сыграла свою роль в моей золотой медали.
sozerzator
Пиндосовский прихвостень---С английским у тебя хорошо дела обстоят. Явно ЕГЭ на 5 сдал. Что у тебя с родным языком на ЕГЭ? 70 баллов получил?
21:32
Пиндосовский прихвостень
Ну точно, взбодрил. Бежал и кричал ему "Коммон, янки! Ю кэн вин вис рэйс! Ю маст вин! Энд кэш бэк ми афте ё вин!"
20:56
джей
Да , Волков как ни странно подтянул американца к золоту. Тот уже начал было закисать, но Волков его взбодрил.
20:27