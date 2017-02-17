11:42 | БИАТЛОН

Лоуэлл Бэйли: "Американские допингеры тоже должны уйти из спорта"

0
0
0
0

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли дал понять, что выступает за пожизненную дисквалификацию за допинг. 35-летний биатлонист является одним из инициаторов письма IBU по ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил. Бэйли накануне выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене, став первым в истории американцем, завоевавшим золото биатлонного ЧМ.

- Я хочу отметить, что абсолютное большинство биатлонистов пропагандирует чистоту нашего спорта от запрещенных препаратов, - цитирует "Тюменская арена" Бэйли. - Мы все хотим честную конкуренцию. IBU сделало первый шаг в правильном направлении. Нужно ужесточать правила. Зрители хотят видеть на пьедестале героев с незапятнанной репутацией.  

- Шумиха вокруг Александра Логинова не утихает. Вам не нравится то, что он выступает на чемпионате мира? 

- Я думаю, что это неверно. От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться как ни в чем не бывало. 

- Извините за то,  что мы отходим от биатлона. Но, по той же логике, звезды сборной США – Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй и многие другие – должны уйти из спорта? 

- Да, они обманывали соперников и зрителей. Они тоже не должны выступать на высоком уровне.

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/31750

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ