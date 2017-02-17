Лоуэлл Бэйли: "Американские допингеры тоже должны уйти из спорта"

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли дал понять, что выступает за пожизненную дисквалификацию за допинг. 35-летний биатлонист является одним из инициаторов письма IBU по ужесточению наказания за нарушение антидопинговых правил. Бэйли накануне выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене, став первым в истории американцем, завоевавшим золото биатлонного ЧМ.

- Я хочу отметить, что абсолютное большинство биатлонистов пропагандирует чистоту нашего спорта от запрещенных препаратов, - цитирует "Тюменская арена" Бэйли. - Мы все хотим честную конкуренцию. IBU сделало первый шаг в правильном направлении. Нужно ужесточать правила. Зрители хотят видеть на пьедестале героев с незапятнанной репутацией.

- Шумиха вокруг Александра Логинова не утихает. Вам не нравится то, что он выступает на чемпионате мира?

- Я думаю, что это неверно. От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться как ни в чем не бывало.

- Извините за то, что мы отходим от биатлона. Но, по той же логике, звезды сборной США – Джастин Гэтлин, Тайсон Гэй и многие другие – должны уйти из спорта?

- Да, они обманывали соперников и зрителей. Они тоже не должны выступать на высоком уровне.