Логинов, Волков и Миронова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на чемпионат Европы в итальянском Риднау. В команду попали Александр Логинов, Алексей Волков и Светлана Миронова.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
женщины: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко;
мужчины: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин.
Отмечается, что еще один участник от мужской команды будет назван по итогам этапа Кубка мира в Антхольце.
Чемпионат Европы пройдет с 24 по 28 января.
Дополнительная информация
- Алексей Волков (биатлон)
- Дмитрий Малышко
- Анастасия Загоруйко
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Сборная России (биатлон)
- Виктория Сливко
- Петр Пащенко
- Светлана Миронова
- Кристина Резцова
- Юрий Шопин
- Эдуард Латыпов (биатлон)