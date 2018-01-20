Логинов, Волков и Миронова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на чемпионат Европы в итальянском Риднау. В команду попали Александр Логинов, Алексей Волков и Светлана Миронова.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

женщины: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко;

мужчины: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин.

Отмечается, что еще один участник от мужской команды будет назван по итогам этапа Кубка мира в Антхольце.

Чемпионат Европы пройдет с 24 по 28 января.