Кузьмина выиграла гонку преследования в Оберхофе, Юрлова - 12-я

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. В четверг она выиграла спринт.
Второй финишировала Доротея Вирер из Италии, третьей - Вита Семеренко из Украины.
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт стала 12-й.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования, 10 км
1. Кузьмина (Словакия) - 30.49,5 (2 шт. круга)
2. Вирер (Италия) - отставание 1.04,4 (0)
3. Вита Семеренко (Украина) - 1.10,2 (0)
4. Новаковска (Польша) - 1.17,1 (0)
5. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.23,4 (3)
6. Домрачева (Белоруссия) - 1.28,8 (2)…
12. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 1.41,1 (1)…
24. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.52,3 (2)…
33. АКИМОВА (Россия) - 3.20,8 (1)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1958_12_1/
кузя23
Don Miguel Кузи, успокойтесь! Клаводавьте свои у"умнизмы" дальше. Понятно, что вы с рождения к биатлону никогда. И сам биатлон вам пофиг, только повод отклаводавить умнизм. Не важно где, хоть на таеквондо. Я на сайтах волейбола и баскетбола навел некоторый порядок, "помойных" там уже почти нет, нормально общаемся. Здесь полная безнадега, сколько не стараюсь. Мне сдаться? Или есть надежда, что можно будет пообщаться с коллегами? 16:50_А как с тобой общаться?Я же не виноват,что ты из биатлона только слово "клаводавить" осилил.Давай,наводи порядок)
17:05 6 января
Don Miguel
Кузи, успокойтесь! Клаводавьте свои у"умнизмы" дальше. Понятно, что вы с рождения к биатлону никогда. И сам биатлон вам пофиг, только повод отклаводавить умнизм. Не важно где, хоть на таеквондо. Я на сайтах волейбола и баскетбола навел некоторый порядок, "помойных" там уже почти нет, нормально общаемся. Здесь полная безнадега, сколько не стараюсь. Мне сдаться? Или есть надежда, что можно будет пообщаться с коллегами?
16:50 6 января
кузя23
Don Miguel_Напился что ли?
15:59 6 января
Don Miguel
Ну, то, что "насквозь блатная" при никакой "мамашке", которая с контрой с СБР, и только ей вредит, в команде опять вторая - это всем пофиг! Мы же "спецы"! Не до биатлона, он - пофиг, главное - отклаводавить! Ура! Наши дамы впервые за 2 года 4-е в кубке наций, это хоть кто знает, блин?... А это дает нам 6 участниц. Но вам хоть две, пусть без эстафеты. чем хуже, тем лучше. Больше поводов для клаводавтва! Завтре нада быть хоть в пятерке. Это кто знает? Понятно, вонять и оскорблять безнаказанно женщин - это "удел истинных мужчин"! Фу....
15:53 6 января
vada
Доктор со стажем Шипулину-Кузьмину - с победой! А почему она не выступает за Россию как брат? ------------------ Потому что её у нас сочли бесперспективной наша горе-федерация. После родов наши тренера не хотели делать поблажки ей, не давали брать собой годовалового сына. На общих условиях готовиться. Её муж, тогдашний лыжник , выступающий за Словакию, нашел хороший условия в Словакии для нее по индивидуальному плану, А она к тому времени была многократной чемпионкой мира среди юниоров, то есть сложно было назвать её бесперспективной и можно было пойти на уступки молодой маме. Анастасия обратилась в наш федерацию с просьбой отпустить её выступать за другую страну. Тихонов спросил тренеров . Она нам нужна? Они ответили. Нет. Её отпустили и не чинили препятсвий. И через какое то время Настя в составе Словакии стала показывать хорошие результаты. Но не сразу.
15:44 6 января
Доктор со стажем
Шипулину-Кузьмину - с победой! А почему она не выступает за Россию как брат?
15:36 6 января
maksimalist
В Ванкувере были места повыше, пусть и без пьедестала. Это было еще не дно...
15:32 6 января
Andre_Saratov
Да был уже провал в Ванкувере...
15:11 6 января
ess78
Как то даже хочется полного провала на олимпиаде.И провала не только в лыжах,хочется провала во всем.Без флага и гимна болеть не буду.А если провалят,так хоть может внимание обратят на беспредел в спорте.Провал нужен сейчас как никто другой.
15:08 6 января
slovogospoda
Кхм..А если предположить что их специально готовят исключительно к эстафете....????
15:06 6 января
slovogospoda
Очередной этап антискорости..Правда на этот раз Акимова проиграла минуту 52 в преследовании вместо 2 минут в спринте...Улучшение есть - но это весьма трудно назвать прогрессом.. Скорее на уровне погрешности..
15:03 6 января
maksimalist
vada, согласен. КОНОВАЛЫ...
14:58 6 января
vada
Булыгина -Фролина 6 по ходу. Наши все в ауте. Про Домрачеву, Кузьмину, Лапшина, всех бывших наших молчу. Бабиков 2 этап жалуется на нагрузки. Создается ощущение, что наши тренеры специально убивают команду из сезона в сезон. И если бы всех наших биатлонистов и -ок отдать в норвежские, немецкие , да почти что любые команды, то там они будут показывать результаты на порядок лучше. Уж бежать точно будут в разы лучше.
14:54 6 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ПРАЗДНИК!!!! ПРАЗДНИК!!!! ПРАЗДНИК!!!!! ПЯТАЯ ГОНКА БЕЗ МЕДАЛЕЙ!!!! ДО НОВОГО РЕКОРДА ОСТАЛОСЬ всего ТРИНАДЦАТЬ ГОНОК!!!!!
14:52 6 января
maksimalist
Одни из лучших в женском биатлоне Кузьмина и Домрачева. Отсюда вывод: детей готовим хорошо, а дальше субъективно гнилая система отбора при переходе в основной состав. Хотелось бы услышать извинения от Польховского перед болельщиками за то, что он проигнорировал Шипулину - Кузьмину. Сейчас то же самое происходит с Кайшевой. Глупость это или предательство?!
14:52 6 января
Russellmoto
Браво Настя!! С победой!!
14:51 6 января
Бней Иегуда
Словачку Кузьмину с блестящей победой!)) Если сохранит форму, может побороться за БХГ.) Допинг-тим - 23-я гонка без побед!))
14:50 6 января
shpasic
молодец, Настя! отличная тройка! безо всяких немок, норвежек и финнок))
14:48 6 января