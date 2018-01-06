Кузьмина выиграла гонку преследования в Оберхофе, Юрлова - 12-я

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. В четверг она выиграла спринт.

Второй финишировала Доротея Вирер из Италии, третьей - Вита Семеренко из Украины.

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт стала 12-й.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км

1. Кузьмина (Словакия) - 30.49,5 (2 шт. круга)

2. Вирер (Италия) - отставание 1.04,4 (0)

3. Вита Семеренко (Украина) - 1.10,2 (0)

4. Новаковска (Польша) - 1.17,1 (0)

5. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.23,4 (3)

6. Домрачева (Белоруссия) - 1.28,8 (2)…

12. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 1.41,1 (1)…

24. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.52,3 (2)…

33. АКИМОВА (Россия) - 3.20,8 (1)

Оберхоф. Вторая победа Кузьминой