Кузьмина упрочила лидерство в Кубке мира, Юрлова-Перхт поднялась на 12-е место

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина упрочила лидерство в общем зачете Кубка мира после победы в гонке преследования в Оберхофе. Ранее она выиграла спринт на этом же этапе. Лучшей из россиянок остается Екатерина Юрлова-Перхт, которая в гонке преследования стала 12-й.
Общий зачет
1 (1). Кузьмина (Словакия) – 422 (+60)
2 (3). Мякяряйнен (Финляндия) – 375 (+40)
3 (2). Бреза (Франция) – 368 (+32)
4 (5). Вирер (Италия) – 318 (+54)
5 (4). Херманн (Германия) – 301 (+25)
6 (8). Вита Семеренко (Украина) – 285 (+48)
7 (6). Дальмайер (Германия) – 282 (+36)
12 (14). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 241 (+29)
18 (22). Домрачева (Белоруссия) – 209 (+38)
26 (27). АКИМОВА (Россия) – 134 (+8)
52 (52). МИРОНОВА (Россия) – 32 (0)
54 (54). СЛИВКО (Россия) – 27 (0)
56 (78). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 21 (+17)
70 (68). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 9 (0)
Гонка преследования
1 (2). Кузьмина (Словакия) – 179 (+60)
2 (1). Мякяряйнен (Финляндия) – 161 (+40)
3 (5). Вирер (Италия) – 155 (+54)
4 (3). Херманн (Германия) – 141 (+25)
5 (10). Вита Семеренко (Украина) – 130 (+48)
6 (6). Бреза (Франция) – 128 (+32)
7 (7). Дальмайер (Германия) – 127 (+36)
10 (13). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 108 (+29)
15 (24). Домрачева (Белоруссия) – 86 (+38)
26 (22). АКИМОВА (Россия) – 63 (+8)
47 (66). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 17 (+17)
56 (53). СЛИВКО (Россия) – 7 (0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/
maksimalist
Из интервью Пихлера перед ОИ в Сочи. Еще у меня есть революционная идея – подключить Кайшеву», – рассказал Пихлер в эфире «Эха Москвы». Вы несколько раз говорили, что хотите видеть в составе сборной России юниорку Ульяну Кайшеву. Вольфганг Пихлер: «Возможно, в нашу группу добавиться ещё одна биатлонистка из резерва» 7 мая 2013 (13:30, вторник) 30 25 Весь спорт — Если бы я мог выбирать, я бы взял Кайшеву в команду, но по решению руководителей Союза биатлонистов России спортсменка будет тренироваться в составе молодёжной сборной. Хотя, возможно, Кайшева присоединится к нашей группе в ноябре. Думаю, она способна на многое... ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ СЧИТАЕТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИДЕЕЙ ВЗЯТЬ ПЕРСПЕКТИВНУЮ СПОРТСМЕНКУ!!! КТО ОСТАНОВИТ ТЮМЕНСКИЙ ОБКОМ?!
22:36 6 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Подсчёт баллов, особенно на бундес--этапах, ЭТО реальный ""даст ист...""..... Понторез ЩЩиппа после 28-го поднялся на ОБЩЕЕ 4-е... И перхотная юрла с лицом "особенного ребёнка" тоже попёрла вверх!!!!
15:19 6 января