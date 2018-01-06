Кузьмина упрочила лидерство в Кубке мира, Юрлова-Перхт поднялась на 12-е место

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина упрочила лидерство в общем зачете Кубка мира после победы в гонке преследования в Оберхофе. Ранее она выиграла спринт на этом же этапе. Лучшей из россиянок остается Екатерина Юрлова-Перхт, которая в гонке преследования стала 12-й.

Общий зачет

1 (1). Кузьмина (Словакия) – 422 (+60)

2 (3). Мякяряйнен (Финляндия) – 375 (+40)

3 (2). Бреза (Франция) – 368 (+32)

4 (5). Вирер (Италия) – 318 (+54)

5 (4). Херманн (Германия) – 301 (+25)

6 (8). Вита Семеренко (Украина) – 285 (+48)

7 (6). Дальмайер (Германия) – 282 (+36)

12 (14). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 241 (+29)

18 (22). Домрачева (Белоруссия) – 209 (+38)

26 (27). АКИМОВА (Россия) – 134 (+8)

52 (52). МИРОНОВА (Россия) – 32 (0)

54 (54). СЛИВКО (Россия) – 27 (0)

56 (78). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 21 (+17)

70 (68). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 9 (0)

Гонка преследования

1 (2). Кузьмина (Словакия) – 179 (+60)

2 (1). Мякяряйнен (Финляндия) – 161 (+40)

3 (5). Вирер (Италия) – 155 (+54)

4 (3). Херманн (Германия) – 141 (+25)

5 (10). Вита Семеренко (Украина) – 130 (+48)

6 (6). Бреза (Франция) – 128 (+32)

7 (7). Дальмайер (Германия) – 127 (+36)

10 (13). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 108 (+29)

15 (24). Домрачева (Белоруссия) – 86 (+38)

26 (22). АКИМОВА (Россия) – 63 (+8)

47 (66). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 17 (+17)

56 (53). СЛИВКО (Россия) – 7 (0)