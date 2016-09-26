Концерн "Калашников" передал сборной России винтовки

Концерн "Калашников" в рамках соглашения о партнерстве с СБР передал модернизированные винтовки БИ-7-4 для биатлонистов сборной России, сообщает официальный сайт союза. Отмечается, что винтовки отличаются улучшенными характеристиками кучности при температуре до -20 градусов и повышенной плавностью ударно-спускового механизма.

- Мы уверены, что переданные винтовки будут использоваться российскими биатлонистами на Кубках и чемпионатах мира уже с нового соревновательного сезона-2016/17, – отметил руководитель спортивных проектов концерна "Калашников" Иван Черезов. – Совместно с Союзом биатлонистов России мы ведем комплексную работу по модернизации и разработке новых моделей биатлонных винтовок, чтобы обеспечить наших спортсменов лучшими винтовками к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.