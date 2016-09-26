11:19 26 сентября | БИАТЛОН

Концерн "Калашников" передал сборной России винтовки

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Концерн "Калашников" в рамках соглашения о партнерстве с СБР передал модернизированные винтовки БИ-7-4 для биатлонистов сборной России, сообщает официальный сайт союза. Отмечается, что винтовки отличаются улучшенными характеристиками кучности при температуре до -20 градусов и повышенной плавностью ударно-спускового механизма. 

- Мы уверены, что переданные винтовки будут использоваться российскими биатлонистами на Кубках и чемпионатах мира уже с нового соревновательного сезона-2016/17, – отметил руководитель спортивных проектов концерна "Калашников" Иван Черезов. – Совместно с Союзом биатлонистов России мы ведем комплексную работу по модернизации и разработке новых моделей биатлонных винтовок, чтобы обеспечить наших спортсменов лучшими винтовками к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56021/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PELMEN GUBASTIY

Ну, наша-рашенским фуфлыжникам с карамультуками будет теперь повод отмазки "лепить" после косяпурых огневых рубежей :: типа не успели к российским винторезам привыкнуть после немецких....

11:54 26 сентября

ухтышъ

Это очень хорошо! Но нужна скорость бега еще!!!

11:29 26 сентября

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