Кайшева включена в первую сборную решением Драчева

Биатлонистка Ульяна Кайшева включила в состав сборной России на первые этапы Кубка мира решением президента СБР Владимира Драчева. Ранее была объявлена заявка команды на декабрьские этапы - сформирована она была на основании выступлений в двух спринтерских гонках на сборе в Контиолахти. Кайшева попала в команду не на основании набранных очков.

- Практически никаких споров по составу команды не было. Единственное, я своим решением добавил седьмым человеком на сбор в Обертиллиах Ульяну Кайшеву, потому что нельзя было кого-то убирать, кто отобрался по спортивному принципу. На первых этапах всем хватит стартов, тем более что Васнецова еще юниорка, - цитирует ТАСС Драчева.