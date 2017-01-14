19:10 | БИАТЛОН

Кайса Мякяряйнен: "Сегодняшняя погода была нетипичной для Рупольдинга"

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Финка Кайса Мякяряйнен, выигравшая спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, отметила, что старалась не строить никаких прогнозов перед гонкой. Биатлонистка смогла отстреляться на двух огневых рубежах без промахов и опередила ставшую второй Габриэлу Коукалову на 22 секунды. 

- В биатлоне лучше перед гонкой не ожидать ничего, ведь произойти может все, что угодно, - цитирует официальный сайт IBU Мякяряйнен. - В Рупольдинге нужно стрелять точно, ведь здесь многие спортсмены точно стреляют. Но сегодняшняя погода была нетипичной для этого места. 

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Материалы REN-TV

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