Кайса Мякяряйнен: "Сегодняшняя погода была нетипичной для Рупольдинга"

Финка Кайса Мякяряйнен, выигравшая спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, отметила, что старалась не строить никаких прогнозов перед гонкой. Биатлонистка смогла отстреляться на двух огневых рубежах без промахов и опередила ставшую второй Габриэлу Коукалову на 22 секунды.

- В биатлоне лучше перед гонкой не ожидать ничего, ведь произойти может все, что угодно, - цитирует официальный сайт IBU Мякяряйнен. - В Рупольдинге нужно стрелять точно, ведь здесь многие спортсмены точно стреляют. Но сегодняшняя погода была нетипичной для этого места.