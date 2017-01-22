08:52 22 января | БИАТЛОН

Ивор Лехотян: "При определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира"

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Вице-президент Международного союза битлонистов (IBU) Ивор Лехотян отметил, что у организации нет доказательств в отношении 22 российских спортсменов, чьи фамилии упоминаются в списке, предоставленном Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Он добавил, что при определенных обстоятельствах Тюмень может лишиться права проведения чемпионата мира в 2021 году.

– В отношении 22 российских биталонистов у нас нет конкретных доказательств, – приводит sport.idnes.cz слова Лехотяна. – Однако в данный момент мы продолжаем контролировать ситуацию и держать вопрос в поле зрения. Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом. Надо набраться терпения, чтобы затем вынести окончательный вердикт. При определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира.

Напомним, что в субботу в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома IBU, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятому в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

В переводе с политико-дипломатического на русский: никто его у Тюмени не отберет

11:41 22 января

piternak2

армяне как евреи.нигде без них

11:24 22 января

А380726

И в биатлон армяне уже пролезли.

10:19 22 января

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