17:49 | БИАТЛОН

Ирина Старых: "Делала все, чтобы подобраться к лидерам"

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Россиянка Ирина Старых, бежавшая третий этап эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, во флэш-интервью подчеркнула, что трасса очень тяжелая. По словам Старых, на спусках отдыхать не получалось.

- С 11-го на 4-е место переместилась сборная России на третьем этапе. Какие мысли были на старте?

- Бежать быстро, стрелять метко, делать все, чтобы приблизиться к лидерам.

- На последнем круге вы были второй по скорости…

- На рубеже понимала, что ноги уже "все", но старалась, работала по-максимуму.

- Как трасса? Сильно разбита?

- Она не разбитая, она потихоньку превращается в дождевую. На каждом спуске приходится полностью работать, отдыхать не успеваешь.

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Материалы REN-TV

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